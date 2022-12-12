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США продовжать надавати Україні багатомільйонну допомогу, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"США не планують відправляти американських військових до України, але продовжить надавати їй багатомільйонну допомогу", - заявив президент Сполучених Штатів.

У листопаді адміністрація Байдена закликала Конгрес схвалити додаткове фінансування підтримки України. Адміністративно-бюджетне управління Білого дому направило до Конгресу лист із докладним запитом на допомогу Києву у розмірі 37,7 млрд доларів.

Раніше ми писали, що президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Також повідомлялося, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

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Джозеф Байден