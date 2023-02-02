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США продовжать допомагати Україні всім, чим зможуть, - речник Білого дому

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Вашингтон, Четвер 02 лютого 2023 21:57
США продовжать допомагати Україні всім, чим зможуть, - речник Білого дому Фото: спікер Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com/whitehouse)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати продовжать допомагати Україні всім, чим можуть за умов посилення наступальної активності з боку РФ і підтримуватимуть українців стільки, скільки знадобиться.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачимо, що відбувається (в Україні – ред.). Ми продовжимо допомагати Україні, чим зможемо. Вони (українці – ред.) чітко оцінюють те, що відбувається на полі бою. І ми регулярно спілкуємося з ними, щоб зрозуміти, чим ще ми можемо допомогти", - заявила вона.

Спікер Білого дому підкреслила, що США "підтримуватимуть український народ стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден після його відмови надавати Україні винищувачі F-16 заявив, що він обговорить запит нашої країни щодо зброї із Зеленським.

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