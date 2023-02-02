США продолжат помогать Украине всем, чем смогут, - спикер Белого дома

Соединенные Штаты продолжат помогать Украине всем, чем могут в условиях усиления наступательной активности со стороны РФ и будут поддерживать украинцев столько, сколько понадобится.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы видим, что происходит (в Украине - ред.). Мы продолжим помогать Украине, чем сможем. Они (украинцы - ред.) четко оценивают то, что происходит на поле боя. И мы регулярно общаемся с ними, чтобы понять, чем еще мы можем помочь",- заявила она.

Спикер Белого дома подчеркнула, что США "будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется".

Напомним, ранее президент США Джо Байден после его отказа предоставлять Украине истребители F-16 заявил, что он обсудит запрос нашей страны по оружию с Зеленским.

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