США продолжают возлагать ответственность за катастрофу MH17 на Россию, - Госдеп

Позиция Вашингтона по причастности РФ к катастрофе MH17 не изменилась

Соединенные Штаты Америки продолжают возлагать ответственность за катастрофу самолета MH17 на Российскую Федерацию. Об этом на брифинге заявила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает пресс-служба ведомства.

"Правительство Соединенных Штатов уже давно заявляет, что Россия, без сомнения, ответственная за то, что MH17 был сбит", - отметила Нойерт.

Она также подчеркнула, что американская сторона сделала несколько заявлений за последние месяцы и добавила, что позиция Вашингтона относительно выводов Совместной следственной группы не изменились. По словам Нойерт, США полностью доверяют следователям, в том числе и в той части, что малазийский самолет сбили установкой "Бук", которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ.

Напомним, ранее Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу МН17. В частности, в ЕС напомнили, что 24 мая следственная группа представила результаты расследования и пришла к выводу о принадлежности "Бука" Российской Федерации.

"На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств", - говорится в заявлении ЕС.