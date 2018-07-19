США продовжують покладати відповідальність за катастрофу MH17 на Росію, - Держдеп

Позиція Вашингтона щодо причетності РФ до катастрофи MH17 не змінилася

Сполучені Штати Америки продовжують покладати відповідальність за катастрофу літака MH17 на Російську Федерацію. Про це на брифінгу заявила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт, передає прес-служба відомства.

"Уряд Сполучених Штатів вже давно заявляє, що Росія, без сумніву, відповідальна за те, що MH17 був збитий", - зазначила Нойерт.

Вона також підкреслила, що американська сторона зробила кілька заяв за останні місяці і додала, що позиція Вашингтона щодо висновків Спільної слідчої групи не змінилися. За словами Нойерт, США повністю довіряють слідчим, у тому числі і в тій частині, що малайзійський літак збили установкою "Бук", яка належала 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ.

Нагадаємо, раніше Європейський союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17. Зокрема, у ЄС нагадали, що 24 травня слідча група представила результати розслідування і дійшла висновку про приналежність "Бука" Російській Федерації.

"На цьому тлі ми і надалі будемо закликати Російську Федерацію прийняти відповідальність і повною мірою співробітничати для встановлення обставин", - йдеться в заяві ЄС.