США продолжают наблюдать наращивание военных России у границы Украины, - Пентагон

США продолжают наблюдать значительное наращивание Россией войск возле границы с Украиной. Американские военные продолжат полеты над акваторией Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби .

"Все еще сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной", - сказал Кирби, добавив, что США продолжат следить за ситуацией и будут выражать обеспокоенность.

Представитель Пентагона также уточнил, что США продолжат полеты над Черным морем, поскольку - это часть международных вод.

"Мы продолжим летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать", - подчеркнул Кирби.