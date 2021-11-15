ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

США продолжают фиксировать военную активность России у границ с Украиной

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 15 ноября 2021 22:56
США продолжают фиксировать военную активность России у границ с Украиной Фото: США продолжают видеть скопление войск РФ у границы с Украиной (Wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты продолжают наблюдать перемещение Вооруженных сил России на границе с Украиной. Действия Москвы продолжают вызывать беспокойство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Пентагона Джона Кирби во время брифинге.

В Пентагоне назвали необычной активность РФ.

"Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить", - подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что западные разведки предупредили Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

Также стало известно, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ
NEWS
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают