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США продолжат выступать против "Северного потока-2", - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку газопровода. Вашингтон также по-прежнему считает российский трубопровод геополитическим проектом Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга (цитата по Urdu Point).

Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.

Напомним, днем 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2".

Отметим, заполнение трубы началось после одобрения начала тестирования трубопровода Датским энергетическим агентством.

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Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2