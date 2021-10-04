США продолжат выступать против "Северного потока-2", - Госдеп

"Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга (цитата по Urdu Point).

Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.