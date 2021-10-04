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США продовжать виступати проти "Північного потоку-2", - Держдеп

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Вашингтон, Понеділок 04 жовтня 2021 22:03
США продовжать виступати проти "Північного потоку-2", - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США продовжать виступати проти "Північного потоку-2" після закачування газу в першу нитку газопроводу. Вашингтон також як і раніше вважає російський трубопровід геополітичним проєктом Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Наша політика (щодо "Північного потоку-2" - ред.) гранично ясна, в тому числі щодо спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому. Ми продовжимо виступати проти цього газопроводу. Ми вважаємо, що це геополітичний проєкт Росії", - сказав Прайс в ході телефонного брифінгу (цитата по Urdu Point).

Представник Держдепартаменту додав, що США продовжать виконувати законодавство в плані виконання введених раніше санкцій.

Нагадаємо, вдень 4 жовтня почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2".

Відзначимо, заповнення труби почалося після схвалення початку тестування трубопроводу Датським енергетичним агентством.

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Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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