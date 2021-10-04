США продовжать виступати проти "Північного потоку-2", - Держдеп

США продовжать виступати проти "Північного потоку-2" після закачування газу в першу нитку газопроводу . Вашингтон також як і раніше вважає російський трубопровід геополітичним проєктом Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса .

"Наша політика (щодо "Північного потоку-2" - ред.) гранично ясна, в тому числі щодо спільної заяви з Німеччиною кілька місяців тому. Ми продовжимо виступати проти цього газопроводу. Ми вважаємо, що це геополітичний проєкт Росії", - сказав Прайс в ході телефонного брифінгу (цитата по Urdu Point).

Представник Держдепартаменту додав, що США продовжать виконувати законодавство в плані виконання введених раніше санкцій.