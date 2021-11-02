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США продолжат уменьшать риски для Украины от "Северного потока-2", - Госдеп

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Вторник 02 ноября 2021 21:43
США продолжат уменьшать риски для Украины от "Северного потока-2", - Госдеп Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время климатического саммита COP26, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским. Заверил в том, что Штаты продолжат уменьшать риски для Украины от "Северного потока-2".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Во время встречи Блинкен приветствовал шаги, которые вводит Украина для борьбы с коррупцией.

В то же время госсекретарь отметил, что США и союзники продолжат укреплять энергетическую безопасность страны и уменьшать риски, связанные с газопроводом "Северный поток-2".

Отметим, что запуск "Северного потока-2" угрожает не только экономике Украины, но и ее безопасности. Система трубопроводов соединяет Российскую Федерацию и Германию в обход нашей страны.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Северный поток-2
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