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США продовжать зменшувати ризики для України від "Північного потоку-2", - Держдеп

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Вівторок 02 листопада 2021 21:43
США продовжать зменшувати ризики для України від "Північного потоку-2", - Держдеп Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час кліматичного саміту COP26, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Запевнив у тому, що Штати продовжать зменшувати ризики для України від "Північного потоку-2".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Під час зустрічі Блінкен привітав кроки, які запроваджує Україна для боротьби з корупцією.

Водночас держсекретар наголосив на тому, що США й союзники продовжать зміцнювати енергетичну безпеку країни й зменшуватимуть ризики, що пов’язані із газопроводом "Північний потік-2".

Відзначимо, що запуск "Північного потоку-2" загрожує не лише економіці України, але і її безпеці. Система трубопроводів з'єднує Російську Федерацію й Німеччину в обхід нашій країні.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Північний потік-2
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