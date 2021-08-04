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США продолжат укреплять военный потенциал Украины, - Пентагон

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Вашингтон, Среда 04 августа 2021 20:02
США продолжат укреплять военный потенциал Украины, - Пентагон Фото: США продолжат укреплять военный потенциал Украины (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: РБК-Украина

Директор по вопросам политики в Центральной и Южной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины. При этом он призвал союзников активизировать поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеоконференцию Атлантического совета США.

"Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора", - заявил Буланд.

Он добавил, что на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в верхах 2008 года о возможном членстве Украины.

"Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии", - сказал Буланд.

По мнению представителя Пентагона, проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и "укрепление устойчивости партнеров" важны для противодействия "всему спектру угроз в регионе".

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