ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США продовжать зміцнювати військовий потенціал України, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 04 серпня 2021 20:02
США продовжать зміцнювати військовий потенціал України, - Пентагон Фото: США продовжать зміцнювати військовий потенціал України (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: РБК-Україна

Директор з питань політики в Центральній і Південній Європі Пентагону Алтон Буланд заявив, що Сполучені Штати продовжать зусилля по зміцненню потенціалу Збройних сил України. При цьому він закликав союзників активізувати підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоконференцію Атлантичної ради США.

"Ми продовжимо зусилля з вибудовування потенціалу українських збройних сил для захисту України, щоб це було більш ефективно, і проведення реформ оборонного сектора", - заявив Буланд.

Він додав, що на саміті НАТО в Брюсселі лідери підтвердили заяву за підсумками зустрічі в 2008 році про можливе членство України.

"Ми закликаємо всіх наших союзників активізувати підтримку України і Грузії", - сказав Буланд.

На думку представника Пентагону, проведення військових реформ, модернізація Збройних сил і "зміцнення стійкості партнерів" важливі для протидії "всьому спектру загроз в регіоні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Пентагон
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять