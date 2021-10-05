США продлили запрет на полеты над рядом районов Украины, но есть исключения

Власти США продлили на два года запрет на полеты американской авиации в некоторых районах в зоне полетной информации Днепра. При этом в некоторых случаях разрешены взлет и посадка в аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

"ФАУ продлевает срок действия специальных федеральных авиационных норм с 27 октября 2021 года до 27 октября 2023 года", - говорится в документе.

Отмечается, что решение о продлении запрета на полеты принято из-за наличия угрозы для авиации из-за продолжающихся боевых действий вдоль линии разграничения Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

"В связи с этими обстоятельствами сохраняется непреднамеренная угроза для полетов гражданской авиации США из-за возможного просчета или неверной идентификации", - указывается в документе.

Запрет действует для всех пассажирских и грузовых авиакомпаний США, а также летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, которые работают на иностранных перевозчиков.

При этом ФАУ разрешило при необходимости взлет и посадку в международных аэропортах Харькова, Днепропетровска и Запорожья, если получено одобрение со стороны компетентных органов Украины. Кроме того, допускается возможность игнорирования запрета в чрезвычайной ситуации.

Район полетной информации - воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. РПИ Днепр включает в себя аэропорты Харькова, Запорожья, Донецка, Кривого Рога, Кропивницкого и Крыма.