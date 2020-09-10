США продлили торговые ограничения в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп продлил до 14 сентября 2021 года торговые ограничения в отношении Кубы. По мнению американского лидера, данное решение отвечает национальным интересам США.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Белого дома.

Распоряжение продлевает действие закона "О торговле с врагом".

В 1961 году США разорвали дипломатические связи с Кубой из-за национализации американской собственности на острове.

Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Куба ежегодно пытается оспорить американское эмбарго.

Трамп с 2017 года ужесточил правила поездок на Кубу для американцев, запретил ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Напомним, ранее Соединенные Штаты решили снять 33-летнее эмбарго на поставки оружия Кипру и углубить свое сотрудничество в сфере безопасности с Никосией.

Также сообщалось, что Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок его действия истекает 18 октября.