США намерены ввести санкции против России для стабилизации цены на нефть, - WSJ

Коллаж РБК-Украина

США призовут Эр Рияд вернуться к прежним объемам добычи нефти

Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции против Российской Федерации с целью стабилизации ситуации на рынке нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, Вашингтон, пользуясь дипломатическими каналами на уровне Госдепа и Совета нацбезопасности, планирует обратиться к Саудовской Аравии с просьбой вернуться к предыдущему уровню добычи нефти.

Кроме того, как сообщают источники, в Белом доме рассматривают возможность введения санкций в отношении России, однако, на что именно будут направлены ограничительные меры и какой шаг со стороны Кремля может их спровоцировать, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело санкции против двух российских компаний - "Техномар" и "Авилон". Американским компаниям запретили экспортировать товары и услуги данным российским предприятиям. Для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны будут получать особое разрешение.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против швейцарской компании TNK Trading International, которая является дочерним предприятием российской нефтяной компании "Роснефть". Вашингтон установил срок до 20 мая на сворачивание бизнеса с TNK Trading.

Однако накануне, 2 марта, США вывели из-под санкций российские компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт". Ограничения против данных компаний были введены за помощь в развитии ядерной программы КНДР в июне 2017 года.