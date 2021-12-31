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США продлили работу Международной космической станции до 2030 года

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Вашингтон, Пятница 31 декабря 2021 21:10
США продлили работу Международной космической станции до 2030 года Фото: Международная космическая станция (nasa.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США продлили работу Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Американские астронавты в сотрудничестве с международными партнерами продолжат исследования в орбитальной лаборатории до конца десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Глава NASA Билл Нельсон сегодня объявил, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена и (вице-президента США Камалы - ред.) Харрис привержена продлить работу на МКС до 2030 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работа на МКС продолжится в сотрудничестве с международными партнерами в Европе, Канаде, Японии и России. Его цель - обеспечить новаторские исследования, которые проводятся на орбитальной лаборатории до конца текущего десятилетия.

Напомним, в начале декабря МКС пришлось менять траекторию из-за космического мусора.

Отметим, РБК-Украина сообщало о том, что недавно NASA пришлось перенести выход астронавтов в открытый космос из-за риска столкновения с мусором.

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МКС Соединенные Штаты Америки
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