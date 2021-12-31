США продовжили роботу Міжнародної космічної станції до 2030 року

США продовжили роботу Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року. Американські астронавти у співпраці з міжнародними партнерами продовжать дослідження в орбітальній лабораторії до кінця десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору ( NASA ).

"Глава NASA Білл Нельсон сьогодні оголосив, що адміністрація (президента США Джо - ред.) Байдена і (віцепрезидента США Камали - ред.) Харріс прихильна продовжити роботу на МКС до 2030 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що робота на МКС продовжиться у співпраці з міжнародними партнерами в Європі, Канаді, Японії та Росії. Його мета - забезпечити новаторські дослідження, які проводяться на орбітальній лабораторії до кінця поточного десятиліття.