ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США продадут Тайваню оборудование для модернизации ракет

Новина українською →
США, Вторник 08 февраля 2022 23:33
США продадут Тайваню оборудование для модернизации ракет Фото: США продадут Тайваню оборудование для модернизации ракет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США одобрили возможную продажу Тайваню оборудования и услуг для "поддержки, обслуживания и улучшения" системы противоракетной обороны Patriot. Предполагается, что сумма продажи составит 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны США говорится, что модернизация системы ПВО Patriot поможет повысить безопасность получателя и поможет в поддержании политической стабильности, военного баланса, экономического и прогресса в регионе.

"Эта предлагаемая продажа служит национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала", - говорится в сообщении агентства.

В Тайване заявили, что приветствуют это решение. А вот реакция Китая - резкое осуждение.

"Китай примет соответствующие и решительные меры для надежной защиты своего суверенитета и интересов безопасности", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Напомним, что недавно Китай направил в сторону Тайваня еще 39 самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка