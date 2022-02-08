США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет
У США схвалили можливий продаж Тайваню обладнання та послуг для "підтримки, обслуговування та поліпшення" системи протиракетної оборони Patriot. Передбачається, що сума продажу складе 100 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США йдеться, що модернізація системи ППО Patriot допоможе підвищити безпеку одержувача і допоможе в підтримці політичної стабільності, військового балансу, економічного і прогресу в регіоні.
"Цей пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача по модернізації своїх збройних сил і підтримці надійного оборонного потенціалу", - йдеться в повідомленні агентства.
У Тайвані заявили, що вітають це рішення. А ось реакція Китаю - різке засудження.
"Китай прийме відповідні і рішучі заходи для надійного захисту свого суверенітету та інтересів безпеки", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь.
Нагадаємо, що нещодавно Китай направив у бік Тайваню ще 39 літаків. У Тайвані висловили стурбованість.