США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет

У США схвалили можливий продаж Тайваню обладнання та послуг для "підтримки, обслуговування та поліпшення" системи протиракетної оборони Patriot. Передбачається, що сума продажу складе 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США йдеться, що м одернізація системи ППО Patriot допоможе підвищити безпеку одержувача і допоможе в підтримці політичної стабільності, військового балансу, економічного і прогресу в регіоні.

"Цей пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача по модернізації своїх збройних сил і підтримці надійного оборонного потенціалу", - йдеться в повідомленні агентства.

У Тайвані заявили, що вітають це рішення. А ось реакція Китаю - різке засудження.