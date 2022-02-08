ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет

Новость на русском →
США, Вівторок 08 лютого 2022 23:33
США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет Фото: США продадуть Тайваню обладнання для модернізації ракет (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У США схвалили можливий продаж Тайваню обладнання та послуг для "підтримки, обслуговування та поліпшення" системи протиракетної оборони Patriot. Передбачається, що сума продажу складе 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві Агентства зі співробітництва в галузі безпеки і оборони США йдеться, що модернізація системи ППО Patriot допоможе підвищити безпеку одержувача і допоможе в підтримці політичної стабільності, військового балансу, економічного і прогресу в регіоні.

"Цей пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача по модернізації своїх збройних сил і підтримці надійного оборонного потенціалу", - йдеться в повідомленні агентства.

У Тайвані заявили, що вітають це рішення. А ось реакція Китаю - різке засудження.

"Китай прийме відповідні і рішучі заходи для надійного захисту свого суверенітету та інтересів безпеки", - заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь.

Нагадаємо, що нещодавно Китай направив у бік Тайваню ще 39 літаків. У Тайвані висловили стурбованість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань
NEWS
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
Україна отримає від Британії ракети, які дозволять протистояти Росії на морі, - посол
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка