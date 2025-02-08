США продадуть Ізраїлю зброю на 7,4 млрд доларів
Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на понад 7,4 млрд доларів. До цього списку увійдуть ракети, бомби та багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У п'ятницю, 7 лютого, Держдепартамент повідомив Конгресу США про схвалення продажу 3 тисяч ракет класу "повітря-земля" Hellfire і відповідного обладнання на суму 660 млн доларів. Також туди увійдуть бомби, системи наведення і детонатори, загальна вартість яких становитиме 6,75 млрд доларів.
"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони", - йдеться в заявах Держдепартаменту.
Продажі включають понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Постачання бомб і пов'язаних із ними систем наведення, як очікують, почнуться наступного року, тоді як Hellfires, вироблені Lockheed Martin Corp., почнуться 2028 року.
Передбачувані продажі бомб здійснюватимуться як із запасів США, так і від підрядників, включно з Boeing Co., ATK Tactical Systems Co. і підрозділом L3Harris Technologies Inc.
Bloomberg додало, що минулого місяця адміністрація президента США Дональда Трампа відправила Ізраїлю партію бомб вагою 2 тисячі фунтів. Йдеться про зброю, постачання якої було припинено колишнім американським президентом Джо Байденом через те, як Ізраїль провів військовий наступ на ХАМАС у Газі.
Нагадаємо, наприкінці січня нова адміністрація у США вирішила зняти обмеження на постачання Ізраїлю важких авіаційних бомб, таким чином скасувавши заборону Джо Байдена. Ця заборона в травні минулого року спричинила одну з найбільших криз у відносинах між США та Ізраїлем за час війни в Секторі Гази.
Візит Нетаньяху до США
Також ми повідомляли, що 4 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав з офіційним візитом Вашингтон, це був перший візит іноземного політика до Трампа на посаді новообраного президента. Під час візиту глава ізраїльського уряду провів переговори з Трампом.
За підсумками переговорів Трамп заявив, що палестинці будуть змушені тимчасово переселитися зі зруйнованого Сектора Гази до Єгипту та Йорданії. Угруповання ХАМАС і Палестинська адміністрація не підтримали цю ідею.
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