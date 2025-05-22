США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо

"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована", - сказав він у Конгресі США.

Рубіо нагадав, що у США є генеральні інспектори, а також спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати.

"Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - сказав він.

Рубіо заявив, що головною метою США залишається припинення бойових дій між Росією та Україною.

"Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і що швидше вона закінчиться, то менше людей загине, то менше грошей буде витрачено і то менше буде руйнувань", - сказав він.

За його словами, "головний пріоритет президента - покласти край війні раз і назавжди".