В США призывают Трампа ввести новые санкции против России

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сенаторы осудили российскую практику заключения под стражу по политическим мотивам

Американские сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин представили резолюцию по случаю пятилетней годовщины со дня убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, в которой призывают усилить санкции против России. Об этом сообщает DW.

В частности, сенаторы осудили российскую практику заключения под стражу по политическим мотивам и потребовали освобождения всех политзаключенных в РФ. В документе содержится призыв к администрации Дональда Трампа "использовать инструменты, предоставленные Конгрессом, для введения санкций против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека".

В тексте документа, присутствует напоминание о том, что РФ, "будучи членом ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы, связана международными обязательствами в отношении прав человека и верховенства закона".

Напомним, в США и ЕС призвали Россию провести полное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова и найти заказчиков преступления.

РБК-Украина писало, что Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.