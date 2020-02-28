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У США закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії

Новини » Політика     28.02.2020 - 08:16
У США закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сенатори засудили російську практику взяття під варту за політичними мотивами

Американські сенатори Марко Рубіо і Бен Кардін представили резолюцію з нагоди п'ятирічної річниці з дня вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова, в якій закликають посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє DW.

Зокрема, сенатори засудили російську практику взяття під варту за політичними мотивами і зажадали звільнення всіх політв'язнів в РФ. У документі міститься заклик до адміністрації Дональда Трампа "використовувати інструменти, надані Конгресом, для введення санкцій проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини".

У тексті документа, є нагадування про те, що РФ, "будучи членом ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Ради Європи, зв'язана міжнародними зобов'язаннями щодо прав людини і верховенства закону".

Нагадаємо, в США і ЄС закликали Росію провести повне розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова і знайти замовників злочину.

РБК-Україна писало, що Нємцова застрелили в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Виконавців злочину Заура Дадаєва, братів Анзора і Шадіда Губашевих, Темирлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва засудили до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років у колонії суворого режиму.

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