У США закликають Трампа ввести нові санкції проти Росії

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сенатори засудили російську практику взяття під варту за політичними мотивами

Американські сенатори Марко Рубіо і Бен Кардін представили резолюцію з нагоди п'ятирічної річниці з дня вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова, в якій закликають посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє DW.

Зокрема, сенатори засудили російську практику взяття під варту за політичними мотивами і зажадали звільнення всіх політв'язнів в РФ. У документі міститься заклик до адміністрації Дональда Трампа "використовувати інструменти, надані Конгресом, для введення санкцій проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини".

У тексті документа, є нагадування про те, що РФ, "будучи членом ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Ради Європи, зв'язана міжнародними зобов'язаннями щодо прав людини і верховенства закону".

Нагадаємо, в США і ЄС закликали Росію провести повне розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова і знайти замовників злочину.

РБК-Україна писало, що Нємцова застрелили в центрі Москви 27 лютого 2015 року. Виконавців злочину Заура Дадаєва, братів Анзора і Шадіда Губашевих, Темирлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва засудили до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років у колонії суворого режиму.