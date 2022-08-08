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США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС

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Вашингтон, Понедельник 08 августа 2022 18:17
США призывают Россию прекратить боевые действия возле Запорожской АЭС Фото: США призвали РФ прекратить обстрелы Запорожской АЭС (wikimedia by Matt H. Wade)
Автор: Наталья Юрченко

США осудили действия России на Запорожской АЭС. Вашингтон призывает Москву прекратить боевые действия на ядерных объектах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

"Мы продолжаем призывать РФ прекратить все военные действия на украинских ядерных объектах или рядом с ними, а также вернуть полный контроль Украине", - сказала представитель Белого дома.

Она также отметила, что США следит за работой Запорожской АЭС. Пока, по информации Вашингтона, признаков повышенного или аномального уровня радиации нет.

Напомним, Россия 5 августа начала обстреливать площадки и территорию Запорожской АЭС. Появилась угроза уточки радиации.

При этом ЕС, ООН и МАГАТЭ призвали Россию остановить провокации, чтобы предотвратить катастрофу.

Сегодня стало известно, что российские оккупанты заминировали территорию станции.

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