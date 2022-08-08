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США закликають Росію припинити бойові дії біля Запорізької АЕС

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Вашингтон, Понеділок 08 серпня 2022 18:17
США закликають Росію припинити бойові дії біля Запорізької АЕС Фото: США закликали РФ припинити обстріли Запорізької АЕС (wikimedia by Matt H. Wade)
Автор: Наталія Юрченко

США засудили дії Росії на Запорізькій АЕС. Вашингтон закликає Москву припинити бойові дії на ядерних об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Ми продовжуємо закликати РФ припинити всі військові дії на українських ядерних об'єктах або поруч з ними, а також повернути повний контроль Україні", - сказала представник Білого дому.

Вона також зазначила, що США стежить за роботою Запорізької АЕС. Поки, за інформацією Вашингтона, ознак підвищеного або аномального рівня радіації немає.

Нагадаємо, Росія 5 серпня почала обстрілювати майданчики і територію Запорізької АЕС. З'явилася загроза витоку радіації.

При цьому ЄС, ООН і МАГАТЕ закликали Росію зупинити провокації, щоб запобігти катастрофі.

Сьогодні стало відомо, що російські окупанти замінували територію станції.

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