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США закликають Росію покинути територію України

Новини » Політика     03.04.2020 - 11:51
США закликають Росію покинути територію України
Ілюстративне фото (visaglobal.com.ua)

Також США закликають Росію негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів

Сполучені Штати Америки закликали Росію припинити вогонь на Донбасі та покинути територію України. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

У посольстві нагадали слова президента Володимира Зеленського, що США не повинні забувати про війну, яку веде Росія на сході України.

"Ми закликаємо Росію та її поплічників негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів та сприяти надходженню гуманітарної допомоги та виконанню мандату СММ ОБСЄ. Росія повинна повністю виконати свої мінські зобов’язання, починаючи з припинення вогню, та покинути територію України", - йдеться у заяві.

Також у заяві говориться, що агресія Росії, у тому числі в Криму, вже вкоротила тисячі життів і зруйнувала життя мільйонів людей. Російська дезінформація та перешкоджання її поплічниками доступу спостерігачів з гуманітарних питань становлять все більшу загрозу під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 квітня, збройні формування Російської Федерації здійснили 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил, шість з яких - із застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Також Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Німеччину і Францію нібито у зриві створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО.

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