США призвали Россию обеспечить суд над подозреваемыми в крушении МН17

Соединенные Штаты Америки приветствуют обнародование имен четырех подозреваемых международной следственной группы по крушению пассажирского MH17 в 2014 году на Донбассе и призывают Россию обеспечить суд над обвиняемыми. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН 2166 (2014) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

Помпео также выразил соболезнования семьям и друзьям жертв и призвал к "справедливости от имени 298 ни в чем не повинных гражданских лиц, которые погибли в тот день".

"Это важная веха в поисках правды, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия справедливо и беспристрастно привлекать к ответственности виновных", - заявил Помпео.

Он также выразил полную поддержку работе голландских властей и Совместной следственной группы - независимого уголовного расследования, проводимого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году.

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского Боинга МН17 в небе над Донбассом начнется в марте 2020 года.