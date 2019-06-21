США призывают Индию рассмотреть альтернативу российским С-400

США призывають всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретение систем ПВО С-400. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Помпео заяви, что во время своего визита в Индию будет отговаривать власти от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и предложит им рассмотреть альтернативы этим установкам.

"Что касается C-400, мы призываем всех наших союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, которые могут привести к ограничениям по закону CAATSA. Действующая администрация активно принимала меры, чтобы расширить наши возможности по взаимодействию с Индией в военной сфере", - сказала представительница Госдепа.

Известно, что Помпео пробудет в Индии с 25 по 27 июня. Помимо этого он собирается приехать с визитами в Шри-Ланку, Японию и Южную Корею.

Ранее сообщалось, что США предупредили Индию, что запланированное приобретение систем ПВО С-400 у РФ может привести к санкциям со стороны Вашингтона.

РБК-Украина писало, что Индия ведет переговоры с Российской Федерацией о поставках в короткие сроки 21 истребителя МиГ-29 из-за нехватки боевых самолетов.