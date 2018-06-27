В США призвали не ждать конкретных результатов от встречи Трампа и Путина

В США объяснили, что Трамп и Путин долгое время не проводили саммит

США не ждут конкретных и значительных результатов от встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным, передают российские СМИ.

"Мы обсуждали эти вопросы на различных встречах, два президента будут обсуждать те темы, которые они посчитают необходимыми. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов этой встречи, так как очень много времени прошло без саммита между лидерами. Какие бы решения они не приняли, мы потом будем их прорабатывать и продвигаться вперед", - сообщил Болтон.

Однако он не исключил, что могут быть достигнуты конкретные договоренности.

Напомним, сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия согласовали время и место проведения встречи президентов США и России.