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В США призвали не ждать конкретных результатов от встречи Трампа и Путина

НовостиПолитика    27.06.2018 - 20:33
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)

В США объяснили, что Трамп и Путин долгое время не проводили саммит

США не ждут конкретных и значительных результатов от встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с Путиным, передают российские СМИ.

"Мы обсуждали эти вопросы на различных встречах, два президента будут обсуждать те темы, которые они посчитают необходимыми. Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов этой встречи, так как очень много времени прошло без саммита между лидерами. Какие бы решения они не приняли, мы потом будем их прорабатывать и продвигаться вперед", - сообщил Болтон.

Однако он не исключил, что могут быть достигнуты конкретные договоренности.

Напомним, сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия согласовали время и место проведения встречи президентов США и России.

 

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Теги публикации: Владимир Путин, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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