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У США закликали не чекати конкретних результатів від зустрічі Трампа і Путіна

НовиниПолітика    27.06.2018 - 20:33
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (kremlin.ru)

У США пояснили, що Трамп і Путін довгий час не проводили саміт

США не чекають конкретних і значних результатів від зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це заявив на прес-конференції в Москві радник президента США з національної безпеки Джон Болтон після зустрічі з Путіним, передають російські ЗМІ.

"Ми обговорювали ці питання на різних зустрічах, два президенти обговорюватимуть ті теми, які вони вважатимуть необхідними. Ми не очікуємо якихось конкретних результатів цієї зустрічі, так як дуже багато часу пройшло без саміту між лідерами. Які б рішення вони не прийняли, ми потім будемо їх опрацьовувати і просуватися вперед", - повідомив Болтон.

Однак він не виключив, що можуть бути досягнуті конкретні домовленості.

Нагадаємо, сьогодні помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що США і Росія погодили час і місце проведення зустрічі президентів США і Росії.

 

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Теги публікації: Володимир Путін, Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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