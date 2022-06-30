США призвали Южную Корею ограничить цены на российскую нефть

Соединенные Штаты обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение ограничить цены на российскую нефть в рамках подготовки нового пакета международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

Россия существенно увеличила свои доходы от продажи сырой нефти благодаря высокому спросу в Азии, что частично нивелирует экономические ограничения со стороны стран Европы и США. На этом фоне страны "Большой семерки" недавно договорились ввести потолок цен на российскую нефть.

Согласно источникам, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по финансовой разведке, предложил Южной Корее присоединиться к этому шагу во время своего недавнего визита в Сеул.

Источники также сообщают, что ограничение цен на российскую нефть может стать одним из ключевых пунктов повестки дня во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Южную Корею, который должен состояться в ближайшем месяце.