США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту

Сполучені Штати звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки нового пакету міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News .

Росія істотно збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. На цьому тлі країни "Великої сімки" нещодавно домовилися ввести стелю цін на російську нафту.

Згідно з джерелами, Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки, запропонував Південній Кореї приєднатися до цього кроку під час свого недавнього візиту до Сеула.

Джерела також повідомляють, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.