США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту
Сполучені Штати звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки нового пакету міжнародних санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.
Росія істотно збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. На цьому тлі країни "Великої сімки" нещодавно домовилися ввести стелю цін на російську нафту.
Згідно з джерелами, Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки, запропонував Південній Кореї приєднатися до цього кроку під час свого недавнього візиту до Сеула.
Джерела також повідомляють, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.
Нагадаємо, раніше на саміті лідери G7 домовилися вивчити можливість обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Передбачається, що таким чином будуть скорочені доходи Росії і її здатність фінансувати війну.
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