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США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту

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Сеул, Четвер 30 червня 2022 04:33
США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту Фото: США закликали Південну Корею обмежити ціни на російську нафту (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати звернулися до Південної Кореї з проханням підтримати пропозицію обмежити ціни на російську нафту в рамках підготовки нового пакету міжнародних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Росія істотно збільшила свої доходи від продажу сирої нафти завдяки високому попиту в Азії, що частково нівелює економічні обмеження з боку країн Європи і США. На цьому тлі країни "Великої сімки" нещодавно домовилися ввести стелю цін на російську нафту.

Згідно з джерелами, Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з фінансової розвідки, запропонував Південній Кореї приєднатися до цього кроку під час свого недавнього візиту до Сеула.

Джерела також повідомляють, що обмеження цін на російську нафту може стати одним з ключових пунктів порядку денного під час візиту міністра фінансів США Джанет Йеллен в Південну Корею, який повинен відбутися в найближчому місяці.

Нагадаємо, раніше на саміті лідери G7 домовилися вивчити можливість обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Передбачається, що таким чином будуть скорочені доходи Росії і її здатність фінансувати війну.

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