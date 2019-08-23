США призвали Украину определиться с форматом Минветеранов

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор заявил, что Украина должна определиться с форматом деятельности Министерства по делам ветеранов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

По его словам, США готовы поддерживать Украину, ее ветеранов и волонтеров.

"Соединенные Штаты Америки нацелены оказывать поддержку Украине. С помощью Министерства по делам ветеранов мы сможем в дальнейшем оказывать поддержку волонтерам и ветеранам в гражданской жизни. На сегодня задачей для Украины является определение формата деятельности министерства", - отметил Тейлор.

Он также подчеркнул, что США готовы поддержать Украину в тех программах и проектах, которые позволят украинским ветеранам получить образование и необходимое медицинское обеспечение.

Напомним, 27 февраля 2018 года Верховная рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов. В ноябре 2018 года Верховная рада назначила Ирину Фриз, которая была нардепом от "БПП", на должность министра по делам ветеранов.

Недавно Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Реестр поручено создать Министерству по вопросам финансов.