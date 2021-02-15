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США призвали Турцию не оставлять российские комплексы С-400

Автор: Дмитрий Левицкий

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня поговорил с главой Министерства иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе разговора Блинкен затронул тему российских ракетных комплексов С-400, которые купила Турция.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

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Блинкен в разговоре с Чавушоглу подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Турцией, а также общую заинтересованность в противодействии терроризму. Стороны пообещали усилить сотрудничество и поддержку политического решения конфликта в Сирии.

В то же время госсекретарь США призвал Турцию не оставлять российский ракетный комплекс С-400, который Анкара приобрела во времена правления прежней администрации Белого дома.

"Секретарь также выразил поддержку текущим переговорам между членами НАТО, Турцией и Грецией", - добавили в Госдепе США.

Напомним, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2018 году приобрела у России системы С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет Турции.

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