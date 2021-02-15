RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США закликали Туреччину не залишати російські комплекси С-400

Автор: Дмитро Левицький

Держсекретар США Ентоні Блінкен сьогодні поговорив з главою Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. В ході розмови Блінкен зачепив тему російських ракетних комплексів С-400, які купила Туреччина.

Про це повідомила прес-служба Державного департаменту США.

Популярні новини
Путін заявив, що "не залишить Донбас" 13 лютого 2021
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні 12 лютого 2021
У РФ повідомили, скільки залишилося до завершення будівництва "Північного потоку-2" 14 лютого 2021
Мінські угоди виконати неможливо, США можуть допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, - Єрмак 13 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021
Чернишов про вільний ринок газу: це не хаос або безвідповідальність постачальників 15 лютого 2021
Підозрюваний в розтраті 17 млн грн Лахненко вже фігурував у справах по держмайну 12 лютого 2021
Про що говоритимуть Путін і Лукашенко: названі можливі теми переговорів 15 лютого 2021
Зеленський скликає РНБО. Частина засідання буде закритою 12 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021

Блінкен в розмові з Чавушоглу підкреслив важливість двосторонніх відносин між США та Туреччиною, а також спільну зацікавленість у протидії тероризму. Сторони пообіцяли посилити співпрацю та підтримку політичного вирішення конфлікту в Сирії.

Водночас держсекретар США закликав Туреччину не залишати російський ракетний комплекс С-400, який Анкара придбала у часи правління минулої адміністрації Білого дому.

"Секретар також висловив підтримку поточним переговорам між членами НАТО, Туреччиною та Грецією", - додали в Держдепі США.

Нагадаємо, Туреччина, яка є членом НАТО, у 2018 році придбала в Росії системи С-400. У Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

В середині грудня 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти Туреччини за купівлю російських комплексів С-400.

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган назвав санкції США атакою на суверенітет Туреччини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияЗРК
Читайте також
Турецькі військові знешкодили понад 50 терористів в Іраку
Сенат США провалив голосування по другому імпічменту Трампа
Прогноз погоди