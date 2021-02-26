UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США призвали все стороны конфликта в Армении к сдержанности

Автор: Андрей Козловский

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал все стороны конфликта в Армении к сдержанности. Он считает что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику.

Об этом сообщает арменская "Радио Свобода".

"Мы в курсе последних событий в Армении, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых форм эскалации и насилия", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.

Он также напомнил об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику.

"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", - сказал Нед Прайс, призвав лидеров "разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении".

Напомним, в Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Тем временем в Ереване возобновились массовые протесты. Служба национальной безопасности Армении призывала в сложившейся ситуации воздерживаться от действий, угрожающих нацбезопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Армения
Читайте также
Путин выразил поддержку Пашиняну на фоне протестов в Армении
"Это мой приказ": Пашинян обратился к военным на фоне ситуации в Армении
Прогноз погоды