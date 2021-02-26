США призвали все стороны конфликта в Армении к сдержанности

"Мы в курсе последних событий в Армении, мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых форм эскалации и насилия", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.

Он также напомнил об основополагающем демократическом принципе, согласно которому вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику.

"Мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", - сказал Нед Прайс, призвав лидеров "разрешать разногласия мирным путем, уважая верховенство закона, демократию и демократические институты Армении".

Напомним, в Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.