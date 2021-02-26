RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США закликали всі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості

Автор: Андрій Козловський

Глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс закликав усі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості. Він вважає, що збройні сили не повинні втручатися у внутрішню політику.

Про це повідомляє арменская "Радіо Свобода".

"Ми в курсі останніх подій у Вірменії, ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість і утримуватися від будь-яких форм ескалації і насильства", - заявив прес-секретар Держдепартаменту США.

Він також нагадав про основоположний демократичний принцип, згідно з яким збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику.

"Ми продовжуємо підтримувати демократію і суверенітет Вірменії", - сказав Нед Прайс, закликавши лідерів "вирішувати розбіжності мирним шляхом, поважаючи верховенство закону, демократію і демократичні інститути Вірменії".

Нагадаємо, у Вірменії в четвер почалися масові акції противників і прихильників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна після того, як Генштаб ЗС виступив із заявою, в якій говорилося, що військові вимагають відставки прем'єра та уряду. Заяву підписали начальник Генштабу ЗС Оніко Гаспарян, його заступники, голови управлінь та корпусів.

Пашинян розцінив це як спробу військового перевороту і повідомив про рішення звільнити начальника Генштабу.

Тим часом у Єревані поновилися масові протести. Служба національної безпеки Вірменії закликала у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Армения
Читайте також
Путін висловив підтримку Пашиняну на тлі протестів у Вірменії
"Це мій наказ": Пашинян звернувся до військових на тлі ситуації у Вірменії
Прогноз погоди