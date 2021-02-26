США закликали всі сторони конфлікту у Вірменії до стриманості

"Ми в курсі останніх подій у Вірменії, ми дуже уважно стежимо за ситуацією. Ми закликаємо всі сторони проявляти стриманість і утримуватися від будь-яких форм ескалації і насильства", - заявив прес-секретар Держдепартаменту США.

Він також нагадав про основоположний демократичний принцип, згідно з яким збройні сили держави не повинні втручатися у внутрішню політику.

"Ми продовжуємо підтримувати демократію і суверенітет Вірменії", - сказав Нед Прайс, закликавши лідерів "вирішувати розбіжності мирним шляхом, поважаючи верховенство закону, демократію і демократичні інститути Вірменії".

Нагадаємо, у Вірменії в четвер почалися масові акції противників і прихильників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна після того, як Генштаб ЗС виступив із заявою, в якій говорилося, що військові вимагають відставки прем'єра та уряду. Заяву підписали начальник Генштабу ЗС Оніко Гаспарян, його заступники, голови управлінь та корпусів.