США призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе судна

Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы Россия немедленно освободила захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли. Об этом заявил военный атташе США в Украине Куинн Воффорд, передает пресс-служба посольства США в Украине.

Воффорд напомнил о решении Международного трибунала по морскому праву, согласно которому Россия была обязана освободить захваченных в плен украинских моряков и корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

"Однако до настоящего времени Российская Федерация не вернула Украине три корабля, которые она захватила - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Мы призываем Россию немедленно отпустить эти корабли в Украину", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев направил России ноту с требованием отдать захваченные в Керченском проливе украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ведомстве желают узнать дату и время, когда можно забрать судна.

Накануне Пристайко сообщал о взаимодействии между Украиной и РФ, а также о том, что процесс возвращения украинских кораблей находится на финальном этапе. Министр подчеркивал, что украинские корабли будут возвращены уже в ближайшее время.