США закликали Росію повернути захоплені в Керченській протоці судна

Сполучені Штати Америки вимагають, щоб Росія негайно звільнила захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі. Про це заявив військового аташе США в Україні Куїнн Воффорд, передає прес-служба посольства США в Україні.

Воффорд нагадав про рішення Міжнародного трибуналу з морського права, відповідно до якого Росія була зобов'язана звільнити захоплених в полон українських моряків та кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

"Однак до цього часу Російська Федерація не повернула Україні три кораблі, які вона захопила - "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Ми закликаємо Росію негайно відпустити ці кораблі в Україну", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Київ направив Росії ноту з вимогою віддати захоплені в Керченській протоці українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У відомстві бажають дізнатися дату та час, коли можна забрати судна.

Напередодні Пристайко повідомляв про взаємодію між Україною та РФ, а також про те, що процес повернення українських кораблів знаходиться на фінальному етапі. Міністр наголошував, що українські кораблі будуть повернуті вже найближчим часом.