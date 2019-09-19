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США призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым

Новости » Политика    19.09.2019 - 09:52
США призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым
Фото: Джеймс Гилмор (atr ua)

США предложили РФ позволить всему миру увидеть правду о российской "брутальный" оккупации

Россия должна открыть доступ в Крым мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор на ежегодном совещании в Варшаве по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения, сообщает пресс-служба представительства США в ОБСЕ в Twitter.

Представитель США предложил РФ позволить всему миру увидеть правду о российской "брутальный" оккупации.

"Иронично, как прооккупационные представители отрицают нарушения (нарушение прав человека, - ред.) и просят нас посетить Крым. Россия, почему бы тебе не открыть двери мониторинговой миссии ОБСЕ и не позволить всему миру увидеть правду о вашей брутальный оккупации", - сказал он.

Напомним, специальный представитель Госдепа США Курт Волкер прокомментировал возможность ослабления международных санкций против России. Комментируя возможное ослабление санкций с России, Волкер заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько РФ будет продолжать оккупацию полуострова.

РБК-Украина писало, что представители Франции и США в ОБСЕ Джеймс Гилмор и Кристина Фаже призвали Россию продолжать переговоры о достижении мира на Донбассе.

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