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США закликали Росію пустити місію ОБСЄ в анексований Крим

Новини » Політика    19.09.2019 - 09:52
США закликали Росію пустити місію ОБСЄ в анексований Крим
Фото: Джеймс Гілмор (atr ua)

США запропонували РФ дозволити всьому світу побачити правду про російську "брутальну" окупацію

Росія повинна відкрити доступ в Крим моніторинговій місії ОБСЄ. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на щорічній нараді у Варшаві з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру, повідомляє прес-служба представництва США в ОБСЄ в Twitter.

Представник США запропонував РФ дозволити всьому світу побачити правду про російську "брутальну" окупацію.

"Іронічно, як проокупаційні представники заперечують порушення (порушення прав людини, - ред.) і просять нас відвідати Крим. Росія, чому б тобі не відкрити двері моніторингової місії ОБСЄ і не дозволити всьому світу побачити правду про вашу брутальну окупацію", - сказав він.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер прокоментував можливість ослаблення міжнародних санкцій проти Росії. Коментуючи можливе послаблення санкцій з Росії, Волкер запевнив, що санкції, введені за окупацію Криму, будуть залишатися настільки довго, наскільки РФ буде продовжувати окупацію півострова.

РБК-Україна писало, що представники Франції і США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і Христина Фаже закликали Росію продовжувати переговори про досягнення світу на Донбасі.

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