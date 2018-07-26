США призвали Россию прекратить аннексию Крыма

Из декларации следует, что США вновь отказываются признать "суверенитет" РФ над территорией Крыма

США в декларации по Крыму призвали Россию прекратить аннексию полуострова. Об этом сказано в декларации, опубликованной на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

В декларации указано, что РФ своим вторжением в Украину в 2014 году и аннексией Крыма пыталась подорвать фундаментальный международный принцип, разделяемый демократическими государствами. Этот принцип, отмечается в документе, предусматривает, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

"Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Уставе Организации Объединенных Наций... Этот основополагающий принцип, который был подтвержден в Хельсинкском заключительном акте, является одним из основополагающих принципов, на которых основывается наша общая безопасность", - подчеркивается в документе.

Из документа следует, что США вновь отказываются признать "суверенитет" РФ над территорией Крыма, "захваченной силой в нарушение международного права".

"Соединенные Штаты отвергают попытку России захватить Крым и заявляют о необходимости поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркивается в декларации.

"Соединенные Штаты призывают Россию... прекратить оккупацию Крыма", - гласит документ.

Также отмечается, что своими действиями РФ выбрала изолировать себя от международного сообщества.

Добавим, что уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, находясь с визитом в США, провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом.

"Мустафа Джемилев получил от помощника госсекретаря США только объявленную Декларацию политики США в отношении Крыма. Собеседники обсудили принятый документ", - говорится в сообщении Джемилева на Facebook.

Фото: встреча Джемилева и Митчелла

Джемилев предоставил Митчеллу актуальную информацию о состоянии дел с правами человека в оккупированном Крыму. Он призвал международное сообщество к более решительным действиям по отношению к агрессору.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины.