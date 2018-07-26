США закликали Росію припинити анексію Криму

З декларації випливає, що США знову відмовляються визнати "суверенітет" РФ над територією Криму

США в декларації по Криму закликали Росію припинити анексію півострову. Про це сказано в декларації, опублікованій на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів.

У декларації зазначено, що РФ своїм вторгненням в Україну в 2014 році і анексією Криму намагалася підірвати фундаментальний міжнародний принцип, що розділяється демократичними державами. Цей принцип, відзначається у документі, передбачає, що жодна країна не може змінити кордони іншої силою.

"Держави світу, включаючи Росію, погодилися з цим принципом в Статуті Організації Об'єднаних Націй... Цей основоположний принцип, який був підтверджений у Гельсінському заключному акті, є одним з основоположних принципів, на яких ґрунтується наша загальна безпека", - підкреслюється у документі.

З документа випливає, що США знову відмовляються визнати "суверенітет" РФ над територією Криму, "захопленою силою, порушуючи міжнародне право".

"Сполучені Штати відкидають спробу Росії захопити Крим і заявляють про необхідність підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - підкреслюється у декларації.

"Сполучені Штати закликають Росію... припинити окупацію Криму", - зазначено в документі.

Також наголошується, що своїми діями РФ вибрала ізолювати себе від міжнародного співтовариства.

Додамо, що уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з помічником держсекретаря США з питань Європи і Євразії Вессом Мітчеллом.

"Мустафа Джемілєв отримав від помічника держсекретаря США щойно оголошену Декларацію політики США щодо Криму. Співрозмовники обговорили прийнятий документ", - сказано у повідомленні Джемілєва на Facebook.

Фото: зустріч Джємілєва і Мітчелла

Джемілєв надав Мітчеллу актуальну інформацію про стан справ із правами людини в окупованому Криму. Він закликав міжнародну спільноту до більш рішучих дій по відношенню до агресора.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і наполягатимуть на територіальної цілісності України.