США призвали Россию освободить журналиста Есипенко в оккупированном Крыму
США призвали Россию прекратить репрессии в отношении крымчан и освободить политических заключенных. В частности, США обеспокоены делом журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миссию США в ОБСЕ.
Так, США напомнили, что поступают сообщения о том, что в оккупированном Крыму население подвергается преследованиям и запугиванию посредством произвольных арестов, незаконных обысков домов и предприятий, сфабрикованных обвинений в экстремизме и принуждения к признанию под пытками и другими жестокими злоупотреблениями.
"Мы по-прежнему обеспокоены делом журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко, которому предъявлены обвинения, которые могут повлечь за собой до 18 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в связи с его журналистской деятельностью", - говорится в заявлении.
Его и других политзаключенных требуют освободить.
Ранее Украина призвала ОБСЕ приложить все усилия для освобождения журналиста Есипенко.
Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".