Украина призвала ОБСЕ приложить все усилия для освобождения журналиста Есипенко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро. В ходе беседы министр призвал организацию помочь в освобождении арестованного в оккупированном Крыму украинского журналиста, корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД .

Отмечается, что в ходе встречи Дмитрий Кулеба особое внимание уделил делу Владислава Есипенко, которого незаконно арестовали российские спецслужбы в оккупированном Крыму по обвинению "в шпионаже". Министр призвал ОБСЕ приложить все усилия для освобождения украинского журналиста.

Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

МИД Украины выразил решительный протест России относительно задержания журналиста и потребовало его немедленного освобождения.

В начале мая Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Российские спецслужбы заподозрили его в незаконной перевозке оружия.