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США призвали Россию допустить представителей ООН и ОБСЕ на Донбасс

Автор: Инна Собора

Россия должна допустить гуманитарных сотрудников и представителей ООН и ОБСЕ в аннексированный Крым. Также она должна предоставить доступ на оккупированные территории Донбасса.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет "Голос Америки".

Дипломат убеждена, что это позволило бы международному сообществу убедиться, насколько правдивы обвинения Москвы в том, что Киев нарушает права граждан Украины, и что на востоке Украины отсутствуют российские войска.

Посол также напомнила, что ни одна страна не может изменить границы другой силой.

"Россия хочет, чтобы мы поверили, что ее вторжение в Крым было оправданным и спровоцированным. Но мы не дадим себя обмануть. Вот правда: после того, как протесты покончили с коррумпированным режимом Януковича, Москва отомстила Украине за ее решение прокладывать путь к демократическим реформам", - отметила Томас-Гринфилд.

Дипломатка также отметила, что Россия финансирует, вооружает, тренирует, возглавляет и воюет вместе с вооруженными группами на Донбассе.

Ранее США в ООН заявили, что за семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации и призвали прекратить репрессии.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

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