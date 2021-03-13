США закликали Росію допустити представників ООН та ОБСЄ на Донбас

Дипломат переконана, що це дозволило б міжнародній спільноті переконатися, наскільки правдиві закиди Москви про те, що Київ порушує права громадян України, і що на сході України відсутні російські війська.

Посол також нагадала, що жодна країна не може змінювати кордони іншої силою.

"Росія хоче, щоб ми повірили, що її вторгнення до Криму було виправданим та спровокованим. Але ми не дамо себе надурити. Ось правда: після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилась Україні за її рішення прокладати шлях до демократичних реформ", - відзначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також відзначила, що Росія фінансує, озброює, тренує, очолює та воює разом зі збройними групами на Донбасі.