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США закликали Росію допустити представників ООН та ОБСЄ на Донбас

Автор: Инна Собора

Росія повинна допустити гуманітарних співробітників та представників ООН та ОБСЄ до анексованого Криму. Також вона повинна надати доступ на окуповані території Донбасу.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише "Голос Америки".

Дипломат переконана, що це дозволило б міжнародній спільноті переконатися, наскільки правдиві закиди Москви про те, що Київ порушує права громадян України, і що на сході України відсутні російські війська.

Посол також нагадала, що жодна країна не може змінювати кордони іншої силою.

"Росія хоче, щоб ми повірили, що її вторгнення до Криму було виправданим та спровокованим. Але ми не дамо себе надурити. Ось правда: після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилась Україні за її рішення прокладати шлях до демократичних реформ", - відзначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також відзначила, що Росія фінансує, озброює, тренує, очолює та воює разом зі збройними групами на Донбасі.

Раніше США в ООН заявили, що за сім років Росія встановила в окупованому Криму жорстокий репресивний режим, спрямований проти кримських татар, етнічних українців і всіх тих, хто виступає проти окупації та закликали припинити репресії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні у протистоянні російської агресії.

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