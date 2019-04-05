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В США закликали припинити військову ескалацію в Лівії

Новини » Політика    05.04.2019 - 03:01
В США закликали припинити військову ескалацію в Лівії
Фото: США (pixabay.com)

Уряди декількох країн висловили глибоку стурбованість у зв’язку з поновленням бойових дій

Уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великої Британії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

Уряди також висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

"У цей складний момент перехідного періоду в Лівії демонстрація сили і загрози односторонніх дій тільки підштовхують Лівію до хаосу", - йдеться в спільній заяві.

Окрім того вказано, що уряди виступають проти будь-яких військових дій в Лівії і будуть домагатися притягнення до відповідальності усіх лівійських угруповань, які спровокують подальший громадянський конфлікт.

"Ми твердо віримо, що військового розв'язання конфлікту в Лівії не існує", - зазначено в тексті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула в східну Лівію кілька десятків військовослужбовців спецназу і співробітників Головного управління Генштабу.

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